Bethels Weiden bekommen einen neuen Anstrich

Das therapeutische Reiten in Bethel richtet den Blick auf die kommende Zeit und sorgt für saftige Weiden. Blühendes Gras und darauf weidende Pferde.

Bis es aber so weit ist, muss einiges gemacht werden!

Da wäre unteranderem das Düngen der Rasenflächen, das Aufstellen neuer Zaunpfähle und verschiedene sonstige Arbeiten, die eine Wiese nach dem Winter zu einer blühenden Weide für Pferde machen.

Derzeit werden die Weiden gedüngt, damit dann in wenigen Wochen die Pferde die neue Heimat beziehen können. Wird der Sommer nicht wie in den letzten Jahren andauernd heiß, könnten die Tiere sogar bis zum Ende des Oktobers dort stehen. Ansonsten geht es für sie schon zwischen September und Oktober zurück in den Stall.