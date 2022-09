Willkommen bei uns in Bethel!

Dieser Gruß richtete sich in dieser Woche an alle Betheljahrkandidaten, die von weit herkommen, um 12 Monate lang in den v. Bodelschwinghschen Stiftungen zu arbeiten.

Im sogenannten „Welcome-Seminar“ wurden alle begrüßt und sie zeigten dann auf dem roten Platz,

aus welchem Land sie jeweils zu uns nach Bethel gekommen sind. Alle sprechen sie übrigens schon sehr hevorragend deutsch!