Wir werden 20

Am 4. November werden wir 20 Jahre alt. An diesem Tag im Jahre 2000 startete mit einer Feierstunde, die live übertragen wurde, der Sendebetrieb. Wenn Sie uns für unsere Geburtstagssendung am 4. November etwas sagen wollen, würden wir uns über eine Nachricht, vorzugsweise eine Sprachnachricht, freuen.

Sie können die WhatsApp-Funktion hier auf der Website nutzen, oder schicken uns eine Mail an red@antenne-bethel.de. Wir freuen uns auf Ihre Glückwünsche, aber auch über Anregungen und Kritik. Lassen Sie uns gemeinsam feiern. Auf Distanz, aber zusammen.