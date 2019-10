…wird die Zeit umgestellt. Und alle Jahre wieder stellt sich die Frage, vor oder zurück. Wer es sich gar nicht merken kann, hier die Faustregel:

Im Sommer holt man die Gartenstühle aus dem Schuppen hervor, also stellt man auch die Zeit vor.

Im Herbst stellt man die Gartenstühle zurück, also stellt man auch die Zeit zurück