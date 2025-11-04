25 Jahre – und kein bisschen leise!

Am 4. November wurde Antenne Bethel 25 Jahre alt 🎉!

Die allererste Sendung am 4. November 2000 startete mit den Worten

„Ein neuer Radiosender geht auf Sendung, Antenne Bethel auf der 94,3…“.

Also feierten wir uns am 4.11. selbst und legen die Jubiläums-Sendung ab 18 Uhr vertrauensvoll in die Hände der Volontäre vom WDR, die in dieser Woche bei uns zu Gast waren.

Aber wir haben uns auch etwas vorgenommen: weiterhin inklusives Radio zu machen, auf Augenhöhe und gemeinsam mit Menschen mit und ohne Behinderung für Menschen mit und ohne Behinderung. Denn so verstehen wir uns: als Ihr Sender für Bethel, Gadderbaum und Eckardtsheim. Auf die nächsten 25! 🥂

Es gab ein tolles Medienecho. Dafür danken wir den Kollginnen und Kollegen.

Von Radio Bielefeld, über den WDR (auf verschiedenen Kanälen) , das Deutschlandradio, das Westfalen-Blatt u.a. wurde über unser Jubiläum berichtet.

Hier einige Links zu den Veröffentlichungen

Pressemeldung der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel

WDR 5 – Sendung „Töne, Texte Bilder“ (Weiterleitung zum WDR)

Lokalzeit OWL v. 3.11.2025 (Weiterleitung zum WDR)

Internetseite des WDR über unser Jubiläum, inkl. Lokalnachrichten OWL für WDR 2 (Weiterleitung zum WDR)

Deutschlandfunk, Sendung „@mediasres“ (Weiterleitung zum Audio-Archiv des DLF)