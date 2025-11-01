Nächste Woche klingen wir anders

Die Redaktion von Antenne Bethel legt vom 3. bis 7. November eine kleine Pause ein und übergibt das Zepter an die Volontäre (Auszubildende) des WDR. Sie proben bei Antenne Bethel den Ernstfall und übernehmen das Programm.

Es gestaltet sich dadurch etwas anders.

13:00 – 14:00 Uhr: Das Magazin aus dem Studio von Antenne Bethel 14:00 – 15:00 Uhr: In dieser Stunde die „Volos“ mit dem Ü-Wagen irgendwo in Bethel unterwegs 18:00 – 19:00 Uhr: In dieser Stunde hören sie die Wiederholung der Sendung von 13:00 Uhr, damit Sie zur gewohnten Zeit ein Magazin hören können

Am Dienstag werden die Volontäre unsere Jubiläumssendung ab 18:00 Uhr gestalten, denn an dem Tag werden wir 25 Jahre alt.

Am Freitag den 7. November hören Sie ab 18:00 Uhr wieder die gewohnten Stimmen auf dem Sender

Wir wünschen den WDR-Volos eine schöne Zeit bei uns, viel Erfolg und natürlich ganz viel Spaß!