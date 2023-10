Für das Projekt: „Shhh… – Unsere Stimmen sollen nicht ersticken!“

fanden Tonaufnahmen mit einer Gruppe von Frauen und Mädchen aus der Theaterwerkstatt Bethel in unserem Studio statt. Die so entstandene Radiosendung wird ebenfalls bei uns zu hören sein und zwar am: Samstag, den 25. November ab 17 Uhr (direkt im Anschluss an unser Magazin) und am Mittwoch, den 29. November ab 19 Uhr (ebenfalls direkt nach unserem Magazin). Herzliche Einladung!