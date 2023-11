Liebe Kinder in Bethel und Gadderbaum: wer morgen, am Freitag (den 10. November) mit der Laterne durch die Straßen ziehen möchte, bitte kommt doch zwischen 18 und 19 Uhr bei uns am Dankort vorbei! Wer uns ein Martins-Lied ins Mikrofon singt, bekommt von uns eine kleine Leckerei und kommt vielleicht ins Radio! Wer stattdessen ein Martinslied auf seinem Musikinstrument beherrscht, spielt uns auch das gern vor! Wir freuen uns sehr auf euch! ✨🌠🕯😊