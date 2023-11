Ab heute, Kinder, wird’s was geben…

… denn der Bielefelder Weihnachtsmarkt hat heute mittag eröffnet und mit ihm das Bethel-Häuschen direkt gegenüber vom Theater am Alten Markt. Hier werden nur in den v. Bodelschwinghschen Stiftungen hergestellte Produkte verkauft. Ab jetzt – außer am Totensonntag – bis zum 23. Dezember!