SHHH Unsere Stimmen sollen nicht ersticken

Damit das Schweigen nicht zu einer Form des Exils wird, fanden in diesem Jahr mehrere Workshops statt, bei denen die Theaterwerkstatt Bethel einlud, zu schreiben: vor Ort, per Post oder E-Mail. Alle Geschichten sind Teil einer Radiosendung geworden und werden an verschiedenen Orten und zu besonderen Anlässen zu hören sein. Die Radiosendung wird im Rahmen der Aktionswochen zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen präsentiert und findet in Kooperation mit dem Frauennotruf Bielefeld e.V. statt.

Samstag ab 17:00 Uhr ist die Sendung, die bei Antenne Bethel produziert wurde, bei uns zu hören. Eine weitere Ausstrahlung findet am Mittwoch, den 29. November, ab 19:00 Uhr, also direkt nach unserem täglichen Magazin, statt.