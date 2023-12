Antenne Bethel Adventskalender!

In diesem Jahr wird er wie immer stimmlich (hinter jedem der 24 Türchen verbirgt sich die Stimme eines/r Kollegen/in aus unserem vielfältigen Team) und kreativ! Legen Sie gern Bastelsachen bereit, vielleicht haben wir die ein oder andere Inspiration zu einem Geschenkchen oder Christbaumschmuck für Sie. Wir senden unsere „Türchen“ an jedem Tag bis zum 24. Dezember morgens gegen 8.30 Uhr, nachmittags gegen 15.30 Uhr, dann wochentags und samstags in unserem Magazin und sonntags noch um 20.30 Uhr. Eine frohe Adventszeit!