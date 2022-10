Danke sagen…

…wollte gestern die Abteilung der Öffentlichkeitsarbeit Bethels all den freiwilligen Assistenten, die immer bereitwillig Besuchergruppen gegenüber die Rolle des „Eisbrechers“ übernehmen und lebensnah, weil aus eigener Erfahrung darüber berichten, wie es sich arbeitet, lebt, und liebt in Bethel.

Herzlichen Dank an Reporterin Angelika Schneider für die Bilder und an Reporter Christian Rödding für die Reportage zum Treffen in der Neuen Schmiede, die Sie unter unseren Podcasts nachhören können.