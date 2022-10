Am Sonntag, 2. Oktober fand in der Zionskirche ein Familiengottdienst zum Erntedank statt. Anschließend traf man sich vor der Zionskirche zum Erntedank-Markt. Eindrücke davon hören Sie in unserer Sendung am Dienstag, 4. Oktober, ab 18:00 Uhr.