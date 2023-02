Der 14. Februar markiert nicht nur den Valentinstag, es ist auch der weltweite „Tag gegen Gewalt an Frauen“. Die Kampagne „One billion rising“ (heißt in etwa: „eine Milliarde erhebt sich“) veranstaltet hierzu regelmäßig „Tanz-Flashmobs“. Hier in Bielefeld auf dem Vorplatz zum Theater am Alten Markt. Auch eine Delegation der Betheler Frauenbeauftragten aus porWerk-Betrieben tanzte mit und hatte sichtlich Spaß.