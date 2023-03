„Gottesdienst einfach zusammen feiern!“

…so ist das Motto am Sonntag in der Lukaskapelle in der Schillingshofsiedlung. Der Gottesdienst wird in vereinfachter Sprache abgehalten.

Nach dem Gottesdienst gibt es einen Imbiss, Zeit für Begegnungen und oft noch mehr…

Beginn: 11:00 Uhr in der Lukaskapelle in der Schillingshofsiedlung.

Für alle, die aus Bethel und aus Eckardtsheim zur Lukas-Kapelle kommen möchten, fährt ein Bus. Auch mit Rollator kann man mitfahren.



Abfahrtsorte – und Zeiten

10:00 Uhr Zionskirche am Remterweg

10.10 Uhr hält der Bus am Dankort, Quellenhofweg 25

10.30 Uhr Eckardtsheim, an der Eckardtskirche



In der Zionskirche findet kein Gottesdienst statt. Antenne Bethel überträgt stattdessen den Gottesdienst aus der Lukas-Kapelle.

Foto: v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel