Freibad-Saison eröffnet!

Seit vergangenem Samstag kann nun wieder zu seinen Öffnungszeiten im Freibad Gadderbaum bei uns nach Herzenslust geschwommen, herumgetollt, gerutscht und von den Sprungtürmen ins Wasser gegleitet werden!

Das Besondere für Menschen mit einem Behindertenausweis aus Bethel: mit diesem kann ein Ausweis für das Freibad beantragt werden. In diesem wird kurz erklärt, ob man eigenständig schwimmen kann, oder eine Begleitperson benötigt und schon kann man kostenlos für die ganze Bade-Saison in diesem Jahr das Freibad Gadderbaum besuchen.

Übrigens, Pommes schmecken nirgends so wunderbar wie im Freibad!