Jahresfest in Freistatt!

Traditionell findet dieses immer am Himmelfahrts-Donnerstag statt. Auch in diesem Jahr richtete Bethel im Norden wieder ein Fest aus mit Attraktionen, Flohmarkt, reichlich Speis und Trank und musikalischer Unterhaltung auf gleich zwei Bühnen. Dem wolkenverhangenen Himmel zum Trotz strömten die Besucher in Scharen zu diesem kleinen Volksfest.

Auch Antenne Bethel besuchte das Fest etwa 80 Kilometer nördlich von Bethel in der Gemeinde Freistatt bei Diepholz, wo das Jahresfest eine bereits über 100-jährige Tradition hat.