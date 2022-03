Reichlich Helfer sind am Samstag nach 2 Jahren Pandemie wieder ausgeschwärmt, um in der Betheler und Gadderbaumer Landschaft entsorgten Müll und Gegenstände einzusammeln.

Die Ortschaft wird vom Müll befreit und in den Sammelgruppen lernt man jedes Mal neue Menschen kennen. So ging es auch unserer Reporterin Nicole Calka. Eine Reportage gibt es am Montag ab 18:00 Uhr bei uns in unserem Magazin auf der 94,3 MHz oder im Stream auf antenne-bethel.de! Herzliche Einladung!