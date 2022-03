„Give Peace a Chance“, Radioaktion für Frieden in der Ukraine

Über 200 Radiosender in Europa spielen morgen gleichzeitig um 8:45 die Friedenshymne „Give Peace a Chance“ von John Lennon. Damit soll europaweit ein Zeichen gesetzt werden.

Auch wir beteiligen uns an der Aktion. Schalten Sie ein und halten Sie einen Moment inne und denken Sie an die Ukraine. Außerdem sollten wir an die Worte von John Lennon denken:

„Frieden ist nicht irgendetwas, das man sich wünscht, sondern etwas, das man tut, das man ist und das man weiter gibt“