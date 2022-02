Gestern Mittag wurde die Feuerwehr zu den Friedrich v.-Bodelschwingh-Schulen an der Kükenshove gerufen. In einem Chemie-Raum in der 2. Etage war es zu einer Verpuffung gekommen. Es musste zum Glück nur durchgelüftet werden, niemand kam zu Schaden. An diesem Einsatz war übrigens auch die freiwillige Feuerwehr Bethel-Gadderbaum beteiligt.