Das NRW Ministerium für Schulen hat heute mitgeteilt, dass morgen alle Schulen in NRW und somit natürlich auch bei uns in Bethel, Gadderbaum und Eckardtsheim geschlossen bleiben. Es wird ebenfalls geraten, kleinere Kinder nicht in die KiTa zu bringen, oder sich zunächst zu erkundigen, ob diese morgen öffnen wird. Passen Sie alle gut auf sich auf!