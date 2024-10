Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, fand der traditionsreiche „Klosterpforten-Cup“ am Hotel Klosterpforte in Marienfelde bei Rheda-Wiedenbrück statt.

Auch eine Fussball-Mannschaft aus Bethel trat mutig gegen Traditionsvereine an, die ebenfalls ihre nicht mehr aktiven Sportler schickten.

Unsere „Sportlerin“ in der Disziplin Radio-Reportage war Renate Arnold und ihr „Ergebnis“ finden Sie bei uns in den

Poscasts