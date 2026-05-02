Krimi-Autorin Heike Rommel liest im Gemeindezentrum Gosen in Bethel!

Sie stellt ihren neuen Krimi „Heller Sand und dunkler Tod“ vor und die aktuelle Krimi-Anthologie „Pickert, Pölter und Pistolen“ (Band 2) mit Musik von Thomas Schweitzer (Saxophon). Die Lesung findet statt am Freitag, den 8. Mai ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist willkommen!

Anmeldung erbeten unter: buecherei@bethel.de oder der Telefonnummer: 0521 144 3383, Veranstalter ist die Gemeindebücherei Bethel.