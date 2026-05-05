„Menschenrechte sind nicht verhandelbar“

Heute ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Aus diesem Anlass fand in der Bielefelder Innenstadt eine Kundgebung statt. Mindestens 500 Menschen mit Einschränkungen versammelten sich auf dem Rathausplatz, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Auch Bethel war stark vertreten und machte seine Position deutlich.

Die Veranstaltung begann um 11:00 Uhr auf dem Rathausplatz. Anschließend zog ein Demonstrationszug durch die Bielefelder Innenstadt, der schließlich wieder am Rathausplatz endete.

Dort startete um 12:00 Uhr das Bühnenprogramm. Auch Bielefelds Oberbürgermeisterin, Dr. Christiana Bauer, stand den Teilnehmenden Rede und Antwort.

Antenne Bethel ist mit mehreren Reporterinnen und Reportern vor Ort.

Heute Abend können Sie von 18:00 bis 19:00 Uhr in unserem Magazin Eindrücke von der Veranstaltung hören.