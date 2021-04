Live-Konzert der Bielefelder Philharmoniker auf Antenne Bethel

Die Bielefelder Philharmoniker spielen am Ostermontag, den 5. April um 19 Uhr ein Live-Radio-Konzert in der Zionskirche in Bethel. Das Konzert findet ohne Publikum statt und wird exclusiv bei uns übertragen.

Auf dem Programm stehen Joseph Haydns Symphonie Nr. 83, Johann Sebastian Bachs Orchestersuite Nr. 3, Arcangelos Corellis Concerto grosso op. 6 Nr. 3 sowie Frederick Delius Two pieces for small orchestra. Die Leitung liegt bei Generalmusikdirektor Alexander Kalajdzic.

Die Zionskirche ist am Montag für den Konzertbesuch nicht zugänglich.

Das für Ostermontag von der Zionskirche angekündigte Orgelkonzert wird auf Sonntag, den 11. April um 17 Uhr verschoben.