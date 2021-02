Montag, den 8. Februar fahren keine Straßenbahnen

MoBiel teilt soeben mit, dass am Montag, den 8. Februar der heute eingestellte Betrieb noch nicht wieder aufgenommen werden kann. Es werden keine Straßenbahnen fahren.

Auch ein Schienenersatzverkehr ist nicht möglich. Derzeit wird geprüft, ob die Buslinien fahren, deren Strecken in den frühen Morgenstunden geräumt werden. Welche Busse am Montag fahren, wird MoBiel spätestens am Montagmorgen bekannt geben. Die Bergstraßen, so MoBiel, gehören auf jeden Fall nicht dazu.

Es muss also jeder irgendwie sehen, wie er zur Arbeit kommt.