Der Tag der Kinderhospizarbeit ist ein wichtiger!

Auch in Bethel findet man Hospizarbeit. So beispielsweise im Kinder- und Jugendhospiz am Remterweg 55. Traditionell lassen sich anlässlich des heutigen Tages die Hospize immer eine kleine Aktion einfallen.

In Bethel hat man beispielsweise Luftballons als Zeichen der Verbundenheit steigen lassen. In diesem Jahr ist alles ein wenig anders, so auch die Aktion des Kinder- und Jugendhospiz.

In diesem Jahr können Sie nämlich Steine tauschen. Die Kinder im Hospiz haben gemeinsam mit den Mitarbeitern kleine Steine gestaltet und diese auf einem Parkplatz vor dem Hospiz ausgelegt.

Wer mag, darf hier einen Stein ablegen oder auch einen mitnehmen.

Tolle Aktion!