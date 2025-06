Sie ist wieder da in Bethel – die Zeit der Sommerfeste, des netten Beisammenseins bei einem guten Getränk oder einem Snack mit freundlichem Plausch mit Kollegen oder auch MitbewohnerInnen, die man sonst nicht so oft sieht. So war es vergangenen Sonntag im Hof von Haus Emmaus und das Wetter spielte den ganzen Nachmittag glänzend mit!