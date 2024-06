Starke Teams traten bei den Bethel Athletics 2024 an

Ein Team ohne Wettbewerb war das inklusive Team von Antenne Bethel. Von 15:00 Uhr bis zum Ende, gegen 17:30, waren wir live auf Sendung, direkt aus dem Sportpark hier in Gadderbaum.

Aber die Arbeit begann früher. Schon ab 9:30 waren unsere Reporter unterwegs, um die Stimmung einzufangen und von den Wettbewerben zu berichten. Unter anderem für die, die Veranstaltung nicht besuchen konnten. Die Reportagen wurden unter unserem Pavillon geschnitten und „sendefertig“ gemacht und dann live von unserem Übertragungs-Wagen in die Sendung eingespielt.

Riesiger Dank an unser Team für’s Durchhalten. Wir waren hinterher genauso erschöpft wie die Athleten. Ein genauso großer Dank aber auch an all die, die vor unseren Mikrofonen Rede und Antwort gestanden haben. Ohne Sie alle, können wir kein Radio machen.