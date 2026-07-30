Straßenfest winkt in Bethel!

In etwas mehr als einem Monat ist es soweit: es findet das Straßenfest vor der Neuen Schmiede und auf dem Saronplatz statt: ein buntes Fest für Jung und Alt in der Handwerkerstraße und dem Saronweg –

Alle sind willkommen!

Vieles wird möglich sein: stöbern auf dem Flohmarkt, sein Glück versuchen bei Tombola und Glücksrad oder für alle Kids sich austoben in der Spiel- und Bewegungslandschaft mit Hindernisparcours und Riesenrutsche.

Für das leibliche Wohl sorgen das Team der Neuen Schmiede und das Haus Hannah mit leckeren Speisen und Getränken.