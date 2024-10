Die gute Nachricht an alle Interessierten: die Gemeindebücherei der Zionsgemeinde Bethel hat an dem Tag (24.10.), trotz Herbstferien, ganz normal geöffnet von 15 bis 18 Uhr. Auch zum Schnuppern ist jede/r in der Bücherei am Zionswald 10 herzlich eingeladen! Dieser Aktions-Tag kann auch gern betrachtet werden als Startschuss für eine Reihe von Veranstaltungen der Betheler Bücherei.

Nähere Infos gibt es hier: Veranstaltungen Bethelbücherei Herbst 2024