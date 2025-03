Beim Rückschnitt von Bäumen, Hecken und Sträuchern müssen auch wir in Bethel, Gadderbaum und Eckardtsheim die Nist- und Brutzeit von Vögeln beachten, die am 1. März, also diesen Freitag beginnt. Bis zum 30. September sind dann laut Bundesnaturschutzgesetz Fällungen und Schnittmaßnahmen verboten. Deswegen haben die fleißigen Naturpfleger der grünen Dienstleistungen Bethel in dieser Woche noch alle Hände voll zu tun.