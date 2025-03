Die „Jecken“ sind los in Bethel und Eckardtsheim

Von wegen Ostfestfalen wissen Karneval nicht zu feiern! Die Mamre-Patmos-Förderschule hier in Bethel, die Werkstatt Eicheneck und die Werkstatt am Bullerbach in Eckardtsheim und einige Betheler Einrichtungen mehr haben heute zum Rosenmontag bewiesen, dass sie auch „jeck“ können. Und das gemeinsam durch Menschen mit und ohne Behinderung.