3. Adventsmarkt in Bethel

Am 1. Advents-Sonntag lud die Historische Sammlung Bethel zu ihrem 3. Adventskarmt in und rund um das Gebäude am Kantensiek ein. Über 20 Stände boten Kunsthandwerk, Kurzwaren und Kulinarisches zum Einstimmen auf die Weihnachtszeit. Dazu gab es einen Besuch vom Nikolaus und von dem junge Schmiede Chor, der Posaunenmission Bethel und den „Freixenetten“ weihnachtliche Klänge.