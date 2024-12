Am Sonntag startet wieder der stimmliche Adventskalender in unserem Programm. In diesem Jahr schauen wir in unterschiedliche Länder und ihre Weihnachtstraditionen.

Zu hören jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember morgens um 9 Uhr, nachmittags um 15 Uhr. Montags bis samstags dazu in unserem Magazin und sonntags noch einmal um 19 Uhr. Reisen Sie mit uns 24 mal in nahe und ferne Länder!