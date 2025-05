Ausstellung anlässlich des 25 jährigen Jubiläums von Antenne Bethel

Am 4. November 2000 war Antenne Bethel erstmalig auf der Frequenz 94,3 MHz zu hören. Seit dieser Zeit haben wir unser Konzept, nämlich das Arbeiten von Menschen mit und ohne Einschränkung auf Augenhöhe, stets weiterentwickelt. Und das alles, mit Ausnahme von zwei Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des freiwilligen sozialen Jahres (Betheljahr), auf ehrenamtlicher Basis.

Diese Arbeit präsentieren wir in einer Ausstellung.

Am Sonntag, den 6. April 2025, wurde die Ausstellung durch den Vorstandsvorsitzenden der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, Pastor Ulrich Pohl, eröffnet. Zahlreiche Gäste kamen zur Eröffnung der Ausstellung. Darunter auch Jens Uwe Garlichs, ehemaliger Pressesprecher Bethels, Johann Vollmer, der aktuelle Pressesprecher Bethels, Ortschaftsreferent Fred Müller und auch aus der Zionsgemeinde kamen Kantor Christof Pülsch und Barbara Manschmidt, Leiterin der Gemeindebücherei.

Neben weiteren Gästen war auch das inklusive Team von Antenne Bethel anwesend.

In der Ausstellung erläutern wir Ihnen unser Selbstverständnis und zeigen Ihnen die Technik, die notwendig ist, um ein tägliches Radioprogramm zu präsentieren. Sie können sich auf in unserem eigens dafür aufgebautem kleinen Studio auch mal als Moderator ausprobieren.

Von nun an ist die Ausstellung bis zum 6. November zu sehen ! Schauen Sie also sehr gern einmal vorbei in der Historischen Sammlung !

Öffnungszeiten:

Bis zum 15. Mai

Sonntag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr

Danach noch bis zum 6. November

Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 17 Uhr.

Wir würden uns freuen.