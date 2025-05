Ab jetzt wird in dem kleinen Garten der Neuen Schmiede wieder gegraben, gesäht, geerntet und eine angenehme Zeit miteinander verbracht mitten im Grünen. Der Laubengarten der Gruppe bestehend aus Hobbygärtnern und -gärtnerinnen befindet sich in der Nähe vom Tierpark Olderdissen. Auf in die neue Saison!