Ungewöhnlich ist diese Ausstellung, weil alle Kunstwerke der KünstlerInnen des Julia von Bodelschwingh Textilhauses hier in Bethel im privaten Bereich, also zu Hause am Schreibtisch, auf der Couch oder mit dem eigenen Fotoapparat entstanden sind. Über 80 Werke aus unterschiedlichsten Materialien sind seit heute im Textilhaus zu bestaunen!