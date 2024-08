Im Rahmen von erforderlichen Wartungsarbeiten durch die IT-Abteilung der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel am Datennetz in Eckardtsheim wird es am Donnerstag, den 15.08.2024 in der Zeit von 16:00 – ca. 20:00 Uhr zur Unterbrechung der Netzwerkverbindung kommen.

Davon kann auch unser Sender in Eckardtsheim betroffen sein. Wir bitten um Ihr Verständnis.