Der Sommer ist die Zeit der Sommerfeste in den Häuser und Begegnungszentren Bethels. Am Freitag, den 16. August, feierte das Begegnungszentrum Bültmannshof an der Jakob-Kaiser-Straße sein Sommerfest. Unser Bild gibt einen optischen Eindruck vom Fest wieder. Den aktustischen Eindruck hat Antenne Bethel-Reporter Wolfgang Sperlich einfangen. Sie können ihn hier hören.