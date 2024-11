Die Hörer in Eckardtsheim haben es bestimmt schon bemerkt, seit kurzem senden wir eine sogenannte RDS-Kennung aus. Was in Bethel schon lange Standard war, ist jetzt auch in Eckardsheim eingebaut worden. Da beide Sender auf einer Frequenz senden , müssen sich die RDS-Kennungen unterscheiden. Für Eckardtsheim haben wir deshalb „BETHEL.E“ gewählt, wobei „E“ für Eckardstheim steht.

Der Sender Bethel wird weiterhin durch die Kennung „BETHEL“ gekennzeichnet.