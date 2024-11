Wie gewohnt ist seit dem 21. November das „Bethelhäuschen“ wieder in der Altstadt zu finden mit Produkten der Betheler „Manufaktur“, also hergestellt in Betrieben der von Bodelschwinghschen Stiftungen. Noch bis zum 23. Dezember kann das Häuschen täglich besucht werden von jeweils 12 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 22 Uhr.

Einen akustischen Vorgeschmack gibt es hier.